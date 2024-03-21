Зырянов: сербы — наши братушки, поэтому и согласились сыграть с Россией

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Сербии.

«Сборная России встречается с европейской сборной — это событие. Мы давно не встречались с европейскими командами. Учитывая, что сербы наши братушки, как говорят, поэтому они и согласились. Наверное, ни одна другая европейская сборная не согласилась бы играть. Поэтому для России это неоценимо. Для нашей сборной матч с Сербией — это супер! И потрясающе для болельщиков», — сказал Зырянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина».