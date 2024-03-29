Матвеев: если президент «Урала» даёт карт-бланш Гончаренко, то в команде всё хорошо

Бывший главный тренер «Урала» Юрий Матвеев высказался об атмосфере в екатеринбургской команде и об участие президента клуба Григория Иванова во внутренних делах «шмелей».

«Если президент «Урала» даёт карт-бланш Гончаренко, значит всё хорошо. Григорий Викторович видит, что происходит внутри команды, как обстоят дела во взаимодействии тренера и игроков. Будем надеяться, что там всё хорошо», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, после 20 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Урал» с 19 очками располагается на 13-м месте в турнирной таблице. Отметим, что екатеринбуржцы не могу победить в четырёх последних матчах чемпионата подряд.