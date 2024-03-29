Юрий Матвеев: у «Урала» есть шанс прервать неудачную серию в матче со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбуржцами и московским «Спартаком».

«Шансы прервать неудачную серию в РПЛ в матче со «Спартаком» у «Урала» есть, как и всегда. Думаю, команда плодотворно потрудилась во время двухнедельной паузы, поэтому будем с оптимизмом смотреть в будущее.

«Урал» уже четыре матча не проигрывает «Спартаку», а последние два выиграли, но это уже история. На это не надо обращать внимание. Всё будет решать то, как команды подготовились к конкретному матчу», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, игра «Спартак» — «Урал» состоится 30 марта. Встреча пройдёт в Москве и начнётся в 19:00 мск.