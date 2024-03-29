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Юрий Матвеев: у «Урала» есть шанс прервать неудачную серию в матче со «Спартаком»

Юрий Матвеев: у «Урала» есть шанс прервать неудачную серию в матче со «Спартаком»
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Бывший главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбуржцами и московским «Спартаком».

«Шансы прервать неудачную серию в РПЛ в матче со «Спартаком» у «Урала» есть, как и всегда. Думаю, команда плодотворно потрудилась во время двухнедельной паузы, поэтому будем с оптимизмом смотреть в будущее.

«Урал» уже четыре матча не проигрывает «Спартаку», а последние два выиграли, но это уже история. На это не надо обращать внимание. Всё будет решать то, как команды подготовились к конкретному матчу», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, игра «Спартак» — «Урал» состоится 30 марта. Встреча пройдёт в Москве и начнётся в 19:00 мск.

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