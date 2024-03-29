Зырянов ответил на вопрос, что ценнее — победа в Кубке УЕФА или бронза Евро-2008

Бывший футболист Константин Зырянов, занимающий должность советника председателя правления «Зенита», ответил на вопрос, что ценнее — победа в Кубке УЕФА или бронза Евро-2008.

«Что ценнее, как победа? Бронза Евро или Кубок УЕФА? Ну, это на разных весах совершенно. И то, и то ценно. Учитывая, что мы не выиграли чемпионат Европы, конечно, ценнее Куба УЕФА. Там первое место навсегда войдёт, а там 2008 год никто не вспомнит. Только российские болельщики вспоминают. Никто же не вспоминает, что не было матча за третье место. Там как бы третье, четвертое, непонятно, может быть четвёртое», — сказал Зырянов в выпуске YouTube-канала «СБГ ШОУ».

Напомним, с 2007 по 2017 год Зырянов выступал за «Зенит». В составе сине-бело-голубых полузащитник трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА. Отметим, что с 2022 по 2023 год российский специалист возглавлял футбольный клуб «Черноморец».