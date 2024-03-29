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Константин Зырянов назвал самые запоминающиеся трофеи в своей карьере

Константин Зырянов назвал самые запоминающиеся трофеи в своей карьере
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Бывший футболист Константин Зырянов, занимающий должность советника председателя правления «Зенита», назвал самые запоминающиеся трофеи в своей карьере.

«Какой трофей самый запоминающийся? Ну вы знаете, трофеи, они все разные, но они все ценные, и даже по-разному все ценные. [Если] какой-то выделять, естественно, те трофеи, которые на европейском уровне мы взяли, это Кубок УЕФА и Суперкубок, они особняком стоят, Потому что ни один российский клуб не завоёвывал эти два трофея. Потому что ЦСКА не удалось это из-за судейского беспредела, я считаю», — сказал Зырянов в выпуске YouTube-канала «СБГ ШОУ».

Напомним, с 2007 по 2017 год Зырянов выступал за «Зенит». В составе сине-бело-голубых полузащитник трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА. Отметим, что с 2022 по 2023 год российский специалист возглавлял футбольный клуб «Черноморец».

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