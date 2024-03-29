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Шалимов объяснил, чем нынешний стиль «Краснодара» отличается от игры под его руководством

Шалимов объяснил, чем нынешний стиль «Краснодара» отличается от игры под его руководством
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Отечественный тренер Игорь Шалимов объяснил, чем нынешний стиль «Краснодара» отличается от того футбола, в который играли «быки» под его руководством.

«Можно ли сказать, что стиль «Краснодара» умер? Вот тогда, понимаете, вот прям доминировали. Мне прям было плохо, если соперник забирал мяч и мы минуты три, например, не могли его отобрать. Вот мне прям плохо на лавке было, знаешь, хотелось всё время с мячом быть. Ну то есть доминировать, моменты создавать, при потере сразу накрывать.

А сейчас они как-то поспокойнее. Они комфортно себя без мяча чувствуют. Вот нам было некомфортно без мяча, а они сейчас спокойные, могут там пять минут в принципе обороняться», — сказал Шалимов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

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