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Галямин: в неудачном старте «Крыльев» нет ничего критичного — играют в своё удовольствие

Галямин: в неудачном старте «Крыльев» нет ничего критичного — играют в своё удовольствие
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Бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Дмитрий Галямин высказался о неудачном старте самарцев во второй части сезона.

«В неудачном старте «Крыльев Советов» после зимы нет ничего критичного. Команда находится на восьмом месте, играет в своё удовольствие. Поэтому никаких переживаний со стороны болельщиков быть не должно. Задача «Крыльев» — играть в качественный футбол, что они и делают. Это одна из немногих команд, которая стабильно находится в середине таблицы с хорошей игрой», — сказал Галямин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, после возобновления сезона Российской Премьер-Лиги самарский клуб проиграл оба своих матча. После 20 проведённых туров «Крылья Советов» располагаются на восьмой строчке, заработав 29 очков.

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