Дмитрий Галямин рассказал, за счёт чего «Крылья Советов» могут остановить «Зенит»

Бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Дмитрий Галямин рассказал, за счёт чего самарский клуб может остановить «Зенит». Напомним, команды встретятся между собой в рамках 22-го тура РПЛ. Встреча состоится 30 марта в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Крылья Советов» могут остановить «Зенит» за счёт полной самоотдачи, но не знаю, в каком состоянии будет поле. Оставляю шансы «Крыльям» в этом матче. Команда проиграла две игры после возобновления чемпионата, но для них это нормально. В клубе большая текучесть футболистов, поэтому они могут обыграть и проиграть кому угодно. В этом плане стабильности не всегда хватает», — сказал Галямин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.