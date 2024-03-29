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Дмитрий Галямин рассказал, за счёт чего «Крылья Советов» могут остановить «Зенит»

Дмитрий Галямин рассказал, за счёт чего «Крылья Советов» могут остановить «Зенит»
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Бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Дмитрий Галямин рассказал, за счёт чего самарский клуб может остановить «Зенит». Напомним, команды встретятся между собой в рамках 22-го тура РПЛ. Встреча состоится 30 марта в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Крылья Советов» могут остановить «Зенит» за счёт полной самоотдачи, но не знаю, в каком состоянии будет поле. Оставляю шансы «Крыльям» в этом матче. Команда проиграла две игры после возобновления чемпионата, но для них это нормально. В клубе большая текучесть футболистов, поэтому они могут обыграть и проиграть кому угодно. В этом плане стабильности не всегда хватает», — сказал Галямин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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