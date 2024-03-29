Макаров: раньше мог ответить в комментариях. Сейчас уже мне это неинтересно

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров рассказал о том, как менялось его отношение к комментариям в интернете в свой адрес.

«Когда только попал в Премьер-Лигу, конечно, было интересно, что люди обо мне думают. В первый год во всё это окунулся. Сейчас уже мне это неинтересно.

Раньше мог ответить в комментариях. С годами понял: зачем разбрасывать эмоции на людей, которые мне не важны и вообще не знакомы? Мне неинтересно больше вступать с ними в диалог. На своей странице я ограничил доступ к комментариям. Теперь оставлять сообщения у меня могут только друзья, на которых я подписан», — сказал Макаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Марией Куцубеевой.

Напомним, в нынешнем сезоне Макаров принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами.