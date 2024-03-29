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Футболист «Динамо» Макаров: Овечкин был кумиром детства — слежу за ним

Футболист «Динамо» Макаров: Овечкин был кумиром детства — слежу за ним
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Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров рассказал о своём увлечении хоккеем.

«Ему же осталась 41 или 42 шайбы до рекорда Гретцки? Я только вчера статистику смотрел. Овечкин был моим кумиром детства. Я же играл в Тольятти в хоккей. И в компьютерный хоккей рубился. Естественно, следил за его играми. Сейчас возможности смотреть их в прямом эфире нет. Могу обзор глянуть.

За КХЛ раньше больше следил. Сейчас смотрю результаты плей-офф. Конечно, жалко, что «Динамо» проиграло. Всё собирались на их матч сходить, но так за пару месяцев и не собрались. Я-то верил, что они пройдут дальше и будет ещё интереснее, жарче, а они 0-4 в серии проиграли», — сказал Макаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Марией Куцубеевой.

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