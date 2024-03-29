Оресте Чинквини: получил удовольствие от игры России с Сербией

Бывший менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини поделился мнением о минувшем товарищеском матче, в котором российская национальная команда обыграла Сербию со счётом 4:0.

«Я смотрел игру России с Сербией и получил удовольствие. В целом у России сейчас хорошая команда. Но проблема в том, что команда Карпина не может соревноваться с лучшими европейскими соперниками в официальных матчах и турнирах, клубы лишены еврокубков. Это всё очень плохо для России, ваш футбол может становиться лучше, только когда вы играете с самыми важными командами. Сложнейшая ситуация, многие европейцы не хотят приезжать в Россию», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

Напомним, на 20-й минуте матча с Сербией сборная России получила право пробить 11-метровый удар за фол на Данииле Хлусевиче. Пенальти уверенно реализовал Антон Миранчук. Отметим, что после этого эпизода с поля был удалён защитник сборной Сербии Милан Гаич. На 32-й минуте защитник Максим Осипенко удвоил преимущество сборной России. На 55-й минуте полузащитник Алексей Миранчук сделал счёт 3:0. Четвёртый мяч забил Иван Сергеев.

Чинквини занимал должность менеджера сборной России с 2012 по 2015 год.