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Оресте Чинквини: получил удовольствие от игры России с Сербией

Оресте Чинквини: получил удовольствие от игры России с Сербией
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Бывший менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини поделился мнением о минувшем товарищеском матче, в котором российская национальная команда обыграла Сербию со счётом 4:0.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«Я смотрел игру России с Сербией и получил удовольствие. В целом у России сейчас хорошая команда. Но проблема в том, что команда Карпина не может соревноваться с лучшими европейскими соперниками в официальных матчах и турнирах, клубы лишены еврокубков. Это всё очень плохо для России, ваш футбол может становиться лучше, только когда вы играете с самыми важными командами. Сложнейшая ситуация, многие европейцы не хотят приезжать в Россию», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

Напомним, на 20-й минуте матча с Сербией сборная России получила право пробить 11-метровый удар за фол на Данииле Хлусевиче. Пенальти уверенно реализовал Антон Миранчук. Отметим, что после этого эпизода с поля был удалён защитник сборной Сербии Милан Гаич. На 32-й минуте защитник Максим Осипенко удвоил преимущество сборной России. На 55-й минуте полузащитник Алексей Миранчук сделал счёт 3:0. Четвёртый мяч забил Иван Сергеев.

Чинквини занимал должность менеджера сборной России с 2012 по 2015 год.

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