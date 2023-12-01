Чинквини: лучше Миранчуку играть в России, чем сидеть в запасе в «Аталанте»

Бывший менеджер сборной России Оресте Чинквини поделился мнением о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Миранчук попал в очень сложную ситуацию. Лично я считаю, что лучшим решением для него было бы сменить команду. В «Аталанте» Алексей совсем не играет, у него тяжёлое положение. Не знаю, дадут ли ему ещё один шанс в чемпионате Италии в другом клубе, но в «Аталанте» игрового времени ждать не стоит.

Стоит ли ему вернуться в Россию? Думаю, вполне возможен переход в «Зенит», «Локомотив» или клубы уровня ЦСКА, «Спартака». Он вполне мог бы вернуться на родину. Лучше Миранчуку играть в России, чем сидеть в запасе в «Аталанте», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

28-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». С 2020 года он выступает за «Аталанту». Действующий контракт россиянина с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах во всех турнирах.