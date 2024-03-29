Виктор Гусев и герои «Крокуса» посетили матч «Динамо» — «Ростов»

Известный спортивный комментатор и журналист Виктор Гусев находится на матче 22-го тура РПЛ «Динамо» — «Ростов» вместе с героями трагических событий «Крокуса» Софией Мейер и Артёмом Донсковым. Они помогли вывести множество людей из здания подмосковного концертного зала. Гусев был одним из тех, кто сумел спастись.
Отметим, что Мейер впервые встретилась с Гусевым после трагических событий. Именно она помогла Гусеву спастись вместе с женой Ольгой. После минуты молчания спортивный журналист попросил зрителей обнять друг друга в знак единения и взаимной поддержки. Перед началом встречи Гусев и Донсков нанесли символический удар.
После первого тайма «Ростов» лидирует во встрече с «Динамо» — 3:0. Голами отметились Кирилл Щетинин, Данил Глебов и Мохаммад Мохеби.
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