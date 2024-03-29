Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола: для нас начинается важный отрезок сезона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о выступлении своей команды в нынешнем сезоне в преддверии матча 30-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом», который состоится 31 марта.

«Этот сезон получается действительно хорошим, ведь мы выиграли ещё два титула после того, что произошло в прошлом сезоне. Мы претендуем на три главных трофея в нынешнем сезоне. Наша команда проделывает невероятную работу. Сейчас мы участвуем в последних 10 матчах чемпионата Англии, и для нас начинается важный отрезок сезона», — приводит слова Гвардиолы официальный аккаунт «Манчестер Сити» в соцсети Х (ранее Twitter).

Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по московскому времени.