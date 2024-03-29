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«Динамо» — «Ростов»: Бителло отыграл один мяч

«Динамо» — «Ростов»: Бителло отыграл один мяч
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В эти минуты проходит матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Ростовом». Встреча проводится на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Щетинин – 22'     0:2 Глебов – 32'     0:3 Мохеби – 42'     0:4 Мохеби – 57'     1:4 Бителло – 79'    

На 22-й минуте полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Спустя 10 минут капитан «Ростова» Данил Глебов увеличил преимущество с передачи иранца Мохаммада Мохеби. В конце первого тайма Мохеби забил третий безответный мяч в ворота «Динамо». Ему ассистировал Егор Голенков. На 57-й минуте Мохеби сделал счёт 4:0 в пользу «Ростова», оформив дубль.

На 79-й минуте бразильский футболист «Динамо» Бителло отыграл один мяч. Фёдор Смолов пасом между ног Комарову нашёл в штрафной Дасу, Элазар из-под Осипенко прострелил на дальнюю штангу, откуда Бителло в борьбе с Ваханией всё-таки внёс мяч за линию.

После 20 туров РПЛ «Динамо» имеет в своём активе 38 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. «Ростов» набрал 27 очков и занимает 10-ю строчку.

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