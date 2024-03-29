«Ростов» прервал 11-матчевую беспроигрышную серию «Динамо» в РПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 29 марта, «Ростов» одолел московское «Динамо» со счётом 4:1 в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Таким образом, южане прервали 11-матчевую беспроигрышную серию бело-голубых в чемпионате России по футболу. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Последний раз дома команда Марцела Лички проигрывала в 1-м туре нынешнего сезона. Тогда «Динамо» уступило «Краснодару» со счётом 1:3.

Напомним, в сегодняшней встрече «Ростов» одержал победу благодаря дублю иранца Мохаммада Мохеби, голам Данилы Глебова и Кирилла Щетинина. В составе «Динамо» отличился бразилец Бителло.

«Динамо» упустило шанс возглавить турнирную таблицу РПЛ. Бело-голубые остались на третьей строчке с 38 очками в 21 матче. «Ростов» находится на седьмой позиции, набрав 30 очков после аналогичного количества встреч.