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В «Ростове» прокомментировали разгромную победу над «Динамо»

В «Ростове» прокомментировали разгромную победу над «Динамо»
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился информацией о деле норвежца Матиаса Норманна, а также прокомментировал разгромную победу южан над московским «Динамо» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги. «Ростов» выиграл со счётом 4:1.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Щетинин – 22'     0:2 Глебов – 32'     0:3 Мохеби – 42'     0:4 Мохеби – 57'     1:4 Бителло – 79'    

«Дело Норманна находится в суде. Ждём решения суда.

Хорошая игра и хорошая победа. Что касается чемпионской гонки, то им должен быть сильнейший», — передаёт слова Арутюнянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в сентябре 2022 года Норманн перешёл из «Ростова» в «Динамо» на правах аренды. В августе 2023 года стало известно, что он покинул Россию и отправил в оба клуба уведомление о расторжении контракта. В ноябре «Ростов» объявил, что трибунал ФИФА признал Норманна виновным в досрочном расторжении контракта без оснований. Суд обязал игрока выплатить компенсацию российскому клубу. Норвежец с решением не согласился и заявил о подаче апелляции в CAS. «Динамо» также подавало жалобу против Норманна, которая была удовлетворена.

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