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Переводчик «Динамо», переживший теракт: первый день был в шоке

Переводчик «Динамо», переживший теракт: первый день был в шоке
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Переводчик «Динамо» Артём Журавлёв, переживший теракт, произошедший в «Крокус Сити Холле», рассказал о своих эмоциях после случившейся трагедии.

«Первая реакция, когда выбрался — я был счастлив, что вышел. Мне хотелось убежать как можно дальше оттуда. Супруга была в курсе, что я там был. Она мне позвонила, и я сказал, что со мной всё хорошо. Она сказала, что в интернете видела, что был теракт. Сказала, что 10 человек погибли. Я тогда подумал, что 10 человек — это много. Не думал, что на самом деле будет больше.

Первый день находился в шоке и только потом осознал, насколько это всё было серьёзно. Я осознал, насколько это сильная трагедия», — передаёт слова Журавлёва корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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