«Ростов» крушил «Динамо», Песьякову примерили плавательную шапочку. Яркие фото с матча

29 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» одержал разгромную победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Валерия Карпина.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

«Динамо» упустило шанс возглавить турнирную таблицу РПЛ. Бело-голубые остались на третьей строчке с 38 очками в 21 матче. «Ростов» находится на седьмой позиции, набрав 30 очков после аналогичного количества встреч.

В следующем туре подопечные Карпина встретятся с «Сочи». Эта игра состоится 6 апреля и пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.