Марцел Личка ответил на вопрос, чувствует ли он себя в безопасности в Москве после теракта

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, чувствует ли он себя в безопасности в столице России после недавней трагедии. Его слова передаёт корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

— Как отреагировали на события в «Крокусе»?

— Ты никогда не знаешь, что может случиться. Это большая трагедия. Мы приехали в среду положить цветы — была очень грустная и тяжёлая атмосфера. Думаю, события не оказали давление на команду. Понятно, что был шок. У меня такое уже было в декабре. Моя дочка была в школе, а вы помните, что случилось в Праге — она была в 50 метрах от места, где случилась такая же ситуация. Человек такое сильно переживает. Но это не влияет на игру.

— Вы чувствуете себя в безопасности в Москве?

— Это случилось в Мадриде, в Париже. Это может случиться в любой момент в любой стране. Лучше об этом не думать, потому что иначе можно не выходить из дома. Такое может случиться везде.