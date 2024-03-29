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Марцел Личка высказался о разгромном поражении «Динамо» от «Ростова»

Марцел Личка высказался о разгромном поражении «Динамо» от «Ростова»
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Главный тренер московского «Динамо Марцел Личка поделился мнением о минувшем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые проиграли «Ростову» со счётом 1:4.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Щетинин – 22'     0:2 Глебов – 32'     0:3 Мохеби – 42'     0:4 Мохеби – 57'     1:4 Бителло – 79'    

«Понятно, что проиграть дома 1:4 — это всегда обидно. Так бывает в футболе. Завтра мы сделаем анализ.

Осталось девять игр до конца сезона. Сегодня мы не сделали шаг вперёд, а остались на месте. Мы больше догоняем, а «Краснодар» и «Зенит» идут впереди.

Длинная пауза? Я не хочу искать оправданий. К сожалению, так бывает. У нас было 11 сборников. Вчера впервые мы все встретились на тренировке. Это футбол — надо принимать и не искать за этим причину нашего поражения», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, после 21 матча в РПЛ «Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате России «Динамо» заработало 38 очков и расположилось на третьей строчке.

Турнирная таблица РПЛ
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