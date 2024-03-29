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Мохеби рассказал, как слова Карпина помогли ему прибавить в результативности

Мохеби рассказал, как слова Карпина помогли ему прибавить в результативности
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Крайний нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби рассказал, что помогло ростовской команде обыграть «Динамо» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги (1:4), а также, как слова главного тренера жёлто-синих Валерия Карпина повлияли на его результативность.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Щетинин – 22'     0:2 Глебов – 32'     0:3 Мохеби – 42'     0:4 Мохеби – 57'     1:4 Бителло – 79'    

«Победа добыта за счёт концентрации всей команды. Команда готовилась, мы знали, как оборонятся и атаковать. Второй аспект — это подборы. Мы выиграли практически все подборы.

Валерий Георгиевич Карпин мне сказал: «Старайся спокойно делать лучше каждый день». Думаю, такие результаты идут от моей спокойной психологии», — передаёт слова Мохеби корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 25-летний нападающий перешёл в «Ростов» из португальской «Санта-Клары» минувшим летом. За этот период он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

После 22 туров РПЛ «Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место.

Турнирная таблица РПЛ
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