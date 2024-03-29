Мохеби рассказал, как слова Карпина помогли ему прибавить в результативности

Крайний нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби рассказал, что помогло ростовской команде обыграть «Динамо» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги (1:4), а также, как слова главного тренера жёлто-синих Валерия Карпина повлияли на его результативность.

«Победа добыта за счёт концентрации всей команды. Команда готовилась, мы знали, как оборонятся и атаковать. Второй аспект — это подборы. Мы выиграли практически все подборы.

Валерий Георгиевич Карпин мне сказал: «Старайся спокойно делать лучше каждый день». Думаю, такие результаты идут от моей спокойной психологии», — передаёт слова Мохеби корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 25-летний нападающий перешёл в «Ростов» из португальской «Санта-Клары» минувшим летом. За этот период он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

После 22 туров РПЛ «Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место.