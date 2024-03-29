«Думаю, сейчас он лучший в РПЛ». Агент Мохеби — об игровой форме своего клиента

Агент Амир Саадати, представляющий интересы крайнего нападающего «Ростова» Мохаммада Мохеби, поделился мнением о текущей форме своего клиента после матча 22-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:4), в котором иранский футболист оформил дубль.

«Конечно, я этого ожидал [успехов Мохеби]. В обратном случае мы бы не выбрали «Ростов» и РПЛ. Мохаммад — золотой мальчик с отличными качествами. Он счастлив в Ростове и поэтому делает всё возможное, чтобы помочь клубу. Думаю, сейчас Мохеби действительно лучший в лиге. Кроме того, он отлично проявил себя в матчах Кубка Азии в составе сборной Ирана, забил красивый гол в ворота Японии — одной из лучших команд в мире», — приводит слова Саадати «РБ Спорт».

Напомним, 25-летний нападающий перешёл в «Ростов» из португальской «Санта-Клары» минувшим летом. За этот период он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

После 22 туров РПЛ «Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место.

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