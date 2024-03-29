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Игрок «Спартака» Литвинов: за кем слежу из современных футболистов? Однозначно за Родри

Игрок «Спартака» Литвинов: за кем слежу из современных футболистов? Однозначно за Родри
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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос, за игрой какого современного футболиста он следит.

«Однозначно за Родри. Мне очень нравится его умение выбирать позицию. Замечаю, что он не так уж и много бегает. Да, бывают отрезки, где он отрабатывает на максимальной скорости, но за счёт правильных перемещений и мышления минимум километр от общего пробега убирает», — приводит слова Литвинова официальный сайт красно-белых.

Напомним, в нынешнем сезоне Литвинов принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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