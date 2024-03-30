Игрок «Спартака» Литвинов: Уткин умел превращать «водяную» игру во что-то нереальное

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос, успел ли он застать репортажи известного комментатора и журналиста Василия Уткина, ушедшего из жизни 19 марта.

«Конечно! Я помню: был совсем ещё маленьким, папа смотрел футбол, и часто звучал именно голос Василия. Думаю, никогда ни у кого не было вопросов к комментатору после матчей, на которых он работал. Уткин был тем, кто мог подобрать правильные слова и превратить даже скучную, «водяную» игру во что-то нереальное.

А ещё я с самого начала следил за его проектом «Эгриси» и восторгался его речами перед или после игр. Всегда нравилось, как Уткин ведёт себя в публичном пространстве. Да, он был своеобразным, но при этом — гением в своём деле. Думаю, вполне уместно провести параллель между Месси в футболе и Уткиным в российском комментаторстве», — приводит слова Литвинова официальный сайт красно-белых.

Напомним, Василий Уткин получил известность в середине 1990-х как футбольный комментатор НТВ и НТВ+, журналист и ведущий телепередачи «Футбольный клуб». С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ+». В июне 2018 года Уткин возобновил программу «Футбольный клуб» на своём авторском канале в YouTube.

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