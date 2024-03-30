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«Проводить матч было бы неправильно». Роберто Фернандес — об отмене игры Россия — Парагвай

«Проводить матч было бы неправильно». Роберто Фернандес — об отмене игры Россия — Парагвай
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Защитник сборной Парагвая и московского «Динамо» Роберто Фернандес рассказал о своих чувствах, когда узнал новость об отмене товарищеского матча между российской и парагвайской национальными командами, произошедшей из-за теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
25 марта 2024, понедельник. 20:00 МСК
Россия
Отменён
Парагвай

«Конечно, было непросто. Нам сообщили об этом утром на следующий день после случившегося. Это огромная трагедия, и, конечно, в таких обстоятельствах проводить товарищеский матч было бы неправильно. Хотел бы выразить соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших в этой ужасной трагедии», — приводит слова Фернандеса официальный сайт «Динамо».

Напомним, планировалось, что матч между сборными России и Парагвая состоится 25 марта. Утром 23 марта РФС сообщил, что игра не состоится.

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