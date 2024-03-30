«Кадис» обыграл «Гранаду» в матче аутсайдеров испанской Примеры

Закончился матч 30-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Кадис» и «Гранада». Игра проходила на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе. В качестве главного арбитра встречи выступил Гильермо Куадра Фернандес. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Кадиса».

На 51-й минуте полузащитник «Кадиса» Роберт Наварро забил единственный гол в матче, ставший победным для хозяев.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

После 30 туров чемпионата Испании «Кадис» набрал 25 очков и занимает 18-е место. В свою очередь, после 29 матчей в испанской Примере «Гранада» заработала 14 очков и располагается на 19-й строчке. На текущий момент обе команды находятся в зоне вылета. «Кадису» необходимо набрать два очка, чтобы догнать «Сельту», занимающую спасительное 17-е место.

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