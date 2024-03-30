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«Ливерпуль» определился с основным кандидатом на должность главного тренера

«Ливерпуль» определился с основным кандидатом на должность главного тренера
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Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим является основным кандидатом на должность главного тренера «Ливерпуля».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, английскому клубу уже сообщили размер клаусулы 39-летнего португальца по его контракту со «Спортингом».

Юрген Клопп, возглавляющий мерсисайдцев, покинет клуб по завершении нынешнего сезона. По состоянию на сегодняшний день «Ливерпуль» располагается на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 64 очка по итогам 28 проведённых встреч.

В следующем матче «Ливерпуль» встретится с «Брайтоном» в рамках английской Премьер-лиги.

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