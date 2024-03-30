Месси рассказал трогательную историю про своих сыновей, случившуюся во время ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси рассказал трогательную историю про своих сыновей, случившуюся во время ЧМ-2022 в Катаре. Речь идёт про реакцию детей Лионеля на поражение в матче между Аргентиной и Саудовской Аравией в 1-м туре группового этапа (1:2).

«После игры против Саудовской Аравии Матео покинул стадион в слезах. Тьяго занимался математикой, хотел успокоить его, объясняя Матео, что, если мы выиграем обе следующие игры, то пройдём квалификацию и выйдем из группы», — цитирует Месси аккаунт Barça Worldwide в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после сенсационного поражения от Саудовской Аравии аргентинская сборная выиграла два следующих матча группового этапа с Польшей и Мексикой и вышла в плей-офф. В итоге Аргентина стала чемпионом мира, обыграв в финальном матче Францию.

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