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Енисей — Химки, 30 марта: результат матча 25-го тура Мелбет Первой лиги

«Енисей» разгромил лидера Мелбет Первой лиги «Химки»
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Сегодня, 30 марта, состоялся матч 25-го тура Мелбет Первой лиги, в котором красноярский «Енисей» принимал подмосковные «Химки», лидирующие в чемпионате. Команды играли на стадионе «Центральный», матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сараевым (Санкт-Петербург). Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Россия - Мелбет Первая лига . 25-й тур
30 марта 2024, суббота. 08:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
4 : 1
Химки
Химки
1:0 Мазурин – 20'     2:0 Ломакин – 50'     3:0 Ломакин – 63'     3:1 Касимов – 89'     4:1 Савельев – 90+2'    

Счёт на 20-й минуте открыл нападающий «Енисея» Андрей Мазурин. Во втором тайме дублем отметился полузащитник Александр Ломакин. На 50-й минуте он удвоил преимущество красноярцев, а на 63-й довёл счёт до разгромного. Форвард гостей Тимур Касимов на 89-й минуте сократил разрыв до двух мячей, но спустя три минуты красноярец Максим Савельев вновь довёл счёт до крупного.

После этой победы команда Андрея Тихонова с 33 очками поднялась на восьмое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. «Химки» с 42 очками продолжают лидировать в турнире.

Турнирная таблица
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