«Енисей» разгромил лидера Мелбет Первой лиги «Химки»

Сегодня, 30 марта, состоялся матч 25-го тура Мелбет Первой лиги, в котором красноярский «Енисей» принимал подмосковные «Химки», лидирующие в чемпионате. Команды играли на стадионе «Центральный», матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сараевым (Санкт-Петербург). Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Счёт на 20-й минуте открыл нападающий «Енисея» Андрей Мазурин. Во втором тайме дублем отметился полузащитник Александр Ломакин. На 50-й минуте он удвоил преимущество красноярцев, а на 63-й довёл счёт до разгромного. Форвард гостей Тимур Касимов на 89-й минуте сократил разрыв до двух мячей, но спустя три минуты красноярец Максим Савельев вновь довёл счёт до крупного.

После этой победы команда Андрея Тихонова с 33 очками поднялась на восьмое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. «Химки» с 42 очками продолжают лидировать в турнире.