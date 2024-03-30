Игрок «Ростова» Чернов: даже не знал, что победа над «Динамо» стала первой в гостях

Защитник «Ростова» Евгений Чернов прокомментировал победу южан над московским «Динамо» (4:1) в гостевой игре 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Даже не знал, что победа над «Динамо» стала первой гостевой для «Ростова». Дома очень приятно играть при своих болельщиках, но не сказал бы, что мы домашняя команда. Навязываем борьбу всем. Просто у нас в начале сезона был неудачный период, а сейчас всё по-другому», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, после 21 матча в РПЛ «Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате России «Динамо» заработало 38 очков и расположилось на третьей строчке.