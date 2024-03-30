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Капитан «Ростова» Глебов высказался о возможном продолжении карьеры в Европе

Капитан «Ростова» Глебов высказался о возможном продолжении карьеры в Европе
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Опорный полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов рассказал, что хотел бы поиграть в европейских чемпионатах.

«Хотел бы попробовать свои силы в Европе. Но я футболист «Ростова», поэтому давайте про вымышленные или невымышленные истории не будем говорить. Если будут конкретные предложения, наверное, будет смысл о чём-то говорить, а так — ничего пока нет», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в нынешнем сезоне Глебов принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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