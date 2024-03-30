«Зенит» поздравил Анатолия Тимощука с 45-летием

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Пресс-служба петербургского «Зенита» поздравила с днём рождения экс-футболиста, а ныне помощника главного тренера сине-бело-голубых Анатолия Тимощука. 30 марта ему исполнилось 45 лет.

«Анатолию Тимощуку — 45!

30 марта празднует день рождения бывший футболист и капитан «Зенита», а ныне помощник главного тренера сине-бело-голубых.

В составе петербургского клуба полузащитник провёл 150 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал пять голевых передач. Вместе с «Зенитом» Тимощук стал семикратным чемпионом России, обладателем Кубка и пяти Суперкубков страны, а также победителем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Дорогой Анатолий Александрович! Вся сине-бело-голубая семья поздравляет Вас, желает крепкого здоровья и благодарит за победные зенитовские традиции, которые Вы уверенно продолжаете в тренерском статусе.

С днём рождения!» – говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».