«Зенит» поздравил Анатолия Тимощука с 45-летием

Пресс-служба петербургского «Зенита» поздравила с днём рождения экс-футболиста, а ныне помощника главного тренера сине-бело-голубых Анатолия Тимощука. 30 марта ему исполнилось 45 лет.
«Анатолию Тимощуку — 45!
30 марта празднует день рождения бывший футболист и капитан «Зенита», а ныне помощник главного тренера сине-бело-голубых.
В составе петербургского клуба полузащитник провёл 150 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал пять голевых передач. Вместе с «Зенитом» Тимощук стал семикратным чемпионом России, обладателем Кубка и пяти Суперкубков страны, а также победителем Кубка и Суперкубка УЕФА.
Дорогой Анатолий Александрович! Вся сине-бело-голубая семья поздравляет Вас, желает крепкого здоровья и благодарит за победные зенитовские традиции, которые Вы уверенно продолжаете в тренерском статусе.
С днём рождения!» – говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».