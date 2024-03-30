Игрок «Ростова» Щетинин: помогаем не «Зениту», а «Краснодару» — они наши соседи и друзья

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин прокомментировал победу над московским «Динамо» (4:1) в минувшем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Первый тайм матча с «Динамо» сыграли хорошо, а второй — не очень. Соперник прижал, забил один. Мы чуть-чуть подсели, могли ещё пропустить. Хорошо, что нас Серёга вытащил.

Мы прежде всего помогаем не «Зениту», а себе. Мы находимся достаточно низко. Надо ситуацию поправлять. Ну, и «Зениту» помогаем (смеётся). Но больше «Краснодару», потому что они наши соседи и друзья. Считаю, что мы должны помочь им. И себе прежде всего», — сказал Щетинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 21 матча в РПЛ «Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате России «Динамо» заработало 38 очков и расположилось на третьей строчке.

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