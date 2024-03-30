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16-летний хавбек «Реала» Яго хочет уйти из мадридского клуба

16-летний хавбек «Реала» Яго хочет уйти из мадридского клуба
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Полузащитник «Реала» Пауло Яго может покинуть мадридский клуб. Об этом сообщает Relevo.

По данным источника, 16-летний игрок «Реала» Яго разочарован отношением к себе в клубе и рассматривает другие варианты продолжения карьеры. Сообщается, что интерес к игроку проявляют клубы из Германии, Франции, Англии и Испании.

Яго находится в молодёжной команде «Реала» с июля 2023 года. Он не провёл ни одной игры ни в основной команде, ни в дубле. Кроме того, в этом сезоне он не всегда попадал в состав юниорской команды до 19 лет под руководством Альваро Арбелоа. Его контракт с «Реалом» рассчитан до завершения сезона-2024/2025.

Пауло Яго — игрок сборной Испании в возрасте до 17 лет, за которую провёл восемь игр и забил два гола.

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