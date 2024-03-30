AS: «Реал» не будет выкупать Тобиаса у «Шахтёра»

Мадридский «Реал» не будет заключать контракт с защитником донецкого «Шахтёра» Винисиусом Тобиасом, который находится в аренде в фарм-клубе мадридцев «Кастилье». Об этом сообщает AS.

По информации источника, «Реал» рассматривал бразильского футболиста в качестве замены Дани Карвахалю. Но после продления контракта с Лукасом Васкесом у Тобиаса не осталось шанов пробиться в основную команду.

20-летний Тобиас был арендован у «Шахтёра» летом 2022 года. За это время он провёл 59 матчей за вторую команду «Реала» и результативными действиями не отметился. В сезоне-2023/2024 бразилец сыграл один матч за основную команду в Кубке Испании. Последний раз Тобиас выходил на поле в составе «Кастильи» в феврале в матче третьей лиги чемпионата Испании с «Альхесирасом» (3:0).

Аренда футболиста рассчитана до лета 2024 года, и, скорее всего, игрок вернётся в «Шахтёр». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тобиаса в € 3 млн.