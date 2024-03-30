Игрок «Ростова» Вахания: перед матчем с «Динамо» не было предчувствия разгрома соперника

Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о победе над московским «Динамо» (4:1) в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Можно ли назвать эту игру лучшей в сезоне для «Ростова»? Это долгожданная первая выездная победа в этом сезоне. Не знаю, стала ли наша игра лучшей, посмотрим на разборе, но она получилась. Чем обусловлена такая крупная победа? Мы вышли с отличным настроем и играли так, как должны были. Не скажу, что перед матчем было предчувствие разгрома соперника, просто постарались воплотить на поле всё задуманное», – приводит слова Вахании «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, после 21 матча в РПЛ «Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате России «Динамо» заработало 38 очков и расположилось на третьей строчке.