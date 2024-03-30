«Ливерпулю» придётся заплатить «Спортингу» £ 12,8 млн за Рубена Аморима — Telegraph

«Ливерпулю» придётся заплатить «Спортингу» £ 12,8 млн (€ 15 млн) в качестве компенсации за то, чтобы главный тренер португальской команды Рубен Аморим покинул её по окончании нынешнего сезона и возглавил мерсисайдцев. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Telegraph.

По информации источника, «Ливерпуль» начал обдумывать вариант с выплатой компенсации за Аморима после того, как испанский специалист Хаби Алонсо сообщил о своём намерении остаться главным тренером леверкузенского «Байера» в следующем сезоне. Напомним, Алонсо рассматривался «Ливерпулем» в качестве главной замены Юргену Клоппу, который покинет мерсисайдцев по окончании нынешнего сезона.

«Ливерпулю» придётся выплатить «Спортингу» компенсацию за уход Аморима грядущим летом, поскольку его контракт с португальским клубом рассчитан до 2026 года.

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