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Капитан «Ростова» Глебов отреагировал на слова Гацкана о схожем стиле игры

Капитан «Ростова» Глебов отреагировал на слова Гацкана о схожем стиле игры
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Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов прокомментировал слова бывшего игрока южан Александра Гацкана в свой адрес. Ранее Гацкан заявил, что из нынешнего состава ростовчан его игру напоминает Глебов.

«Александр Гацкан – хороший футболист, он чистый опорник. Когда я приходил в команду, он был капитаном и основным игроком. Я смотрел на него и что-то брал у него. То, что похожи стилем, это его мнение. Возможно, соглашусь», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, действующее трудовое соглашение Глебова с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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