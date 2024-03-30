Полузащитник «Ростова» Щетинин: как оценю свою игру? Более-менее

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин оценил свою игру после начала второй части Российской Премьер-Лиги.

«Свою игру оценю честно — более-менее, так как люблю с мячом играть. В последних играх не так заметен, наверное. Чуть другую работу делаю, скажем так», — приводит слова Щетинина «РБ Спорт».

В последних трёх матчах РПЛ у Щетинина три результативных действия. В матче 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0) 22-летний полузащитник отметился результативной передачей. В игре 20-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:1) Щетинин также сделал ассист. В игре 22-го тура РПЛ с «Динамо» (4:1) он забил.

Всего в нынешнем сезоне российский футболист принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.