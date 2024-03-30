«Настанет твой день, Кобби». Тен Хаг поделился мнением о 18-летнем Майну

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг охарактеризовал 18-летнего центрального полузащитника «красных дьяволов» Кобби Майну.

«После окончания выступлений в Кубке лиги я сказал Кобби Майну: «Настанет твой день. Мы отправляемся в путешествие, в котором намерены выигрывать трофеи вместе».

Он великолепен. Кобби хочет побеждать и выкладываться изо всех сил каждый день, ведь он желает совершенствоваться. Майну просто хочет получать удовольствие», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Майну дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне, в котором он принял участие в 23 матчах за взрослую команду «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.