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Саутгейт — о Кобби Майну: другого такого игрока в сборной Англии нет

Саутгейт — о Кобби Майну: другого такого игрока в сборной Англии нет
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт похвалил молодого полузащитника «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну.

«В его исполнении мы увидели бесстрашие и техническую способность. Когда он оказывался под давлением, Кобби умудрялся открываться под передачу и действовать с мячом в очень ограниченном пространстве. Другого такого игрока, с таким набором навыков, у нас нет. Это чрезвычайно интересно», — приводит слова Саутгейта известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

18-летний Майну выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за манкунианцев 21 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2027-го. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

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