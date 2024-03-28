Саутгейт — о Кобби Майну: другого такого игрока в сборной Англии нет

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт похвалил молодого полузащитника «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну.

«В его исполнении мы увидели бесстрашие и техническую способность. Когда он оказывался под давлением, Кобби умудрялся открываться под передачу и действовать с мячом в очень ограниченном пространстве. Другого такого игрока, с таким набором навыков, у нас нет. Это чрезвычайно интересно», — приводит слова Саутгейта известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

18-летний Майну выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за манкунианцев 21 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2027-го. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.