Марцел Личка: максимум трачу в месяц в Москве € 500

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, сколько денег он тратит на жизнь в Москве.

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Если я потрачу больше € 500 за месяц, это уже будет много. У меня обед и тренировка на базе. Могу сходить в магазин и купить продукты домой, чтобы приготовить себе ужин. Я максимум трачу в месяц в Москве € 500 — мне этого хватает», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Напомним, чешский специалист занял пост главного тренера «Динамо» прошлым летом. Его действующий контракт рассчитан до конца нынешнего чемпионата с возможностью продления на следующие два сезона.

После 21 матча в РПЛ «Динамо» заработало 38 очков и расположилось на третьей строчке турнирной таблицы.