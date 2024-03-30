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Байрамян: когда «Ростов» уходил на зимнюю паузу, был в двух очках от зоны стыков

Байрамян: когда «Ростов» уходил на зимнюю паузу, был в двух очках от зоны стыков
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался об участии южан в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги.

— «Ростов» вмешивается в чемпионскую гонку?
— Да прекращай!

— Вы обыграли «Краснодар» и «Динамо» — помогаете «Зениту»?
— Ха-ха-ха, прекращай. Мы выполняем свои задачи. Все прекрасно помнят, что когда мы уходили на зимнюю паузу, то «Ростов» был в двух очках от зоны стыковых матчей. Выиграли — значит, хорошо поработали на сборах. Три игры позади. Встали на эту дорогу, надо идти дальше, — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 29 марта в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги ростовчане в гостях обыграли московское «Динамо» со счётом 4:1. «Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата.

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