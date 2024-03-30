Игрок «Ростова» Байрамян: хочется, чтобы мы повторили результат прошлого сезона

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян ответил на вопрос, как на команде сказался перерыв на матчи сборных, а также высказался о целях южан на концовку текущего сезона.

«Во время паузы на матчи сборных большинство футболистов «Ростова» были с командой. Но мы остались без главного тренера, это тоже минус. Хорошо, что эта пауза не выбила нас из колеи. Мы не растеряли физическую форму.

После осенней части мы шли в трёх-четырёх очках от зоны стыковых матчей. Сейчас после ряда побед говорят о пятёрке. Это тоже неправильно, мы идём от игры к игре. Конечно, мы смотрим в таблицу и очень хочется, чтобы мы повторили результат прошлого сезона», – приводит слова Байрамяна Metaratings.

Напомним, в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги ростовчане в гостях обыграли московское «Динамо» со счётом 4:1. «Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата. В прошлом сезоне южане финишировали четвёртыми.