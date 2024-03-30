«Только вы обсуждаете это». Анчелотти — о будущем Модрича в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, останется ли 38-летний атакующий полузащитник «сливочных» Лука Модрич в клубе после завершения нынешнего сезона.

«Все, кроме нас, обсуждают следующий сезон. Лука выступает в этом сезоне, который мы хотим завершить успешно и в котором будем бороться до конца. Мы определим будущее [Модрича] по окончании сезона. Сейчас никому не интересно говорить о его будущем», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

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Напомним, ранее неоднократно появлялась информация, что Модрич недоволен количеством игрового времени, получаемым в «Реале».

В нынешнем сезоне хорват принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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