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Анчелотти: Мбаппе? Болельщики в восторге от «Реала», независимо от игроков в команде

Анчелотти: Мбаппе? Болельщики в восторге от «Реала», независимо от игроков в команде
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, понимает ли он, что болельщики «сливочных» находятся в томительном ожидании из-за потенциального перехода нападающего Килиана Мбаппе, который на текущий момент выступает в составе «ПСЖ».

«Я думаю, что болельщики в восторге от «Реала», независимо от игроков в команде. Считаю, что поклонники в восторге от одной футболки «Реала», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с мадридским клубом, рассчитанный до 2029 года. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес сообщил тренерскому штабу Анчелотти, что грядущим летом 25-летний нападающий присоединится к команде.

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