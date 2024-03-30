Орещук высказался о поражении «Динамо» в матче с «Ростовом»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мыслями о поражении бело-голубых от «Ростова» (1:4) в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

«С Лещуком ничего не происходит. Это нормально, ошибки бывают. Оборона же… Вы сами всё видели. Они три года вместе играют, так что говорить о несыгранности неправильно. Бывают такие дни. Не думаю, что выход на первое место в случае победы мог повлиять на настрой. Впереди ещё столько игр, так что смысл об этом думать. Вот если бы это была последняя игра, тогда да», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 29 марта в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги ростовчане в гостях обыграли московское «Динамо» со счётом 4:1. «Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата. Бело-голубые с 38 очками идут третьими.