Личка отреагировал на результативную ошибку Лещука в игре с «Ростовом»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал результативную ошибку вратаря бело-голубых Игоря Лещука в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«Там надо было чуть-чуть решать по-другому. Но если мы хотим играть в футбол, надо, чтобы вратарь участвовал. Но надо знать и меру риска. Когда ты можешь сыграть или просто выбить в центральную зону. Думаю, когда пошёл прессинг, надо было играть по-другому — например, в зону, где был Макаров. Но хочу сказать, что другие вратари — лучшие в Европе — в «Баварии», «Сити», ошибаются в таких моментах и это надо принять как факт. После 0:1 можно разворачивать игру. Но во втором голе была индивидуальная ошибка, в третьем… И в начале второго тайма, в первые 10 секунд, мы могли пропускать и четвёртый гол», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Напомним, 29 марта в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги ростовчане в гостях обыграли московское «Динамо» со счётом 4:1. «Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата. Бело-голубые с 38 очками идут третьими.