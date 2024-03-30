Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Наполи» в Серии А

30 марта прошёл матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Аталанта». Игра проводилась на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. В качестве главного арбитра встречи выступил Лука Пайретто из Турина. Игра закончилась победой гостей со счётом 3:0.

На 26-й минуте прошла фланговая подача в штрафную, далее последовали две скидки головой, позволившие Алексею Миранчуку из вратарской переправить мяч в сетку ворот. На 45-й минуте гости удвоили своё превосходство. С передачи всё того же Миранчука отличился Джанлука Скамакка. На 88-й минуте Тён Компейнерс довёл дело до разгрома.

После 30 матчей в чемпионате Италии «Наполи» набрал 45 очков и занимает седьмое место. В свою очередь, после 29 игр в Серии А «Аталанта» заработала 50 очков и расположилась на шестой строчке.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Аталанта» и «Наполи» встречались в 13-м туре. В том матче неаполитанский клуб одержал победу со счётом 2:1. В составе «Наполи» голами отметились Хвича Кварацхелия и Элиф Элмас. Гол за «Аталанту» забил Адемола Лукман.

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